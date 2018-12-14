Opel врезался в фуру на МКАД, погиб человек

Москва, 14 декабря. На 91-м километре МКАД произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Водитель Opel не успел вовремя затормозить и врезался в фуру Renault. В результате ДТП пострадал один человек, еще один скончался, пишет РИАМО. Обстоятельства аварии выясняются.

Как отмечает «Вечерняя Москва», на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, дежурят машины скорой помощи. Ранее сообщалось, что в Москве ограбили молодого бизнесмена на BMW, похитив из его автомобиля сумку с 13 млн рублей.