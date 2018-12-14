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Москвичам посоветовали не будить агрессивных ежей

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Москвичам посоветовали не будить агрессивных ежей

Москва, 14 декабря. Жителей Москвы попросили не будить спящих ежей в столичных парках и не забирать их домой. Специалист «Мосприроды» Анна Сорокина рассказала, что они могут быть агрессивными.

Разбуженного ежика лучше отнести в центр реабилитации животных. Выведенные из спячки ежи могут кусаться и шипеть. Отмечается, что ежи обычно спят в норках, где их находят собаки.

Если еж так и не заснул, он может погибнуть от голода, пишет АГН «Москва». Ранее орнитологи сообщили, что москвичам не стоит трогать пьяных свиристелей, который наелись забродившей рябины. Птиц следует оставить в местах, куда не смогут забраться дикие животные.

Автор: Ирина Селезнева
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