Новогодняя почта заработала в московском метро

Москва, 14 декабря. Перед Новым годом московское метро и «Почта России» запустили сервис отправки открыток и писем Деду Морозу, праздничная почта заработала с 14 декабря на 18 станциях метро и МЦК.



Открытку можно оставить на стойке «Живое общение», на послании необходимо указать только адрес и индекс получателя.Сервис доступен только на территории российской столицы.

Дети могут отправить письмо самому Деду Морозу в Великий Устюг. По словам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов Юлии Темниковой, сервис был открыт на праздники в 2017 году. Благодарные пассажиры направили множество обращений в адрес руководства метрополитена.

Известно, что открытки будут забирать из ящиков ежедневно, так что каждое отправление найдет своего адресата. Ранее сообщалось, что в московском метро установили елку из использованных проездных билетов. Известно, что в новогоднюю ночь поезда метро будут работать без перерывов.