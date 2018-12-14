Более 50 объектов водоснабжения построили и модернизировали в Подмосковье

Москва, 14 декабря. С начала 2018 года по губернаторской программе «Чистая вода» в Московской области завершено строительство и модернизация 55 объектов водоснабжения.

Как рассказал вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов, в декабре ввели в эксплуатацию пять водозаборных узлов, что улучшило качество водоснабжения 15 тысяч жителей Сергиево-Посадского района и Дмитровского городского округа.

Чиновник отметил, что устаревшее оборудование заменили на современное. В воде снижается содержание железа, уменьшается ее мутность. В общей сложности в 2018 году власти области улучшат качество водобснабжения 210 тысяч местных жителей.

Отмечается, что с 2017 года модернизировали 271 водозаборный узел, передает «360». Ранее сообщалось, что москвичка завоевала титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная», который прошел на Филиппинах. Федеральное агентство новостей опубликовало эксклюзивный материал о победе россиянки.