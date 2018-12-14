Поздравления Путина в новогоднюю ночь будут транслировать в метро Москвы



Москва,14 декабря. Пассажиры метро в Москве услышат поздравления президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов Юлия Темникова.

Поздравления будут транслироваться на эскалаторах и в поездах метро. Отмечается, что пассажиры столичной подземки смогут написать письмо Деду Морозу и отправить открытки родным.

Бесплатный сервис отправки новогодней почты заработает на стойках «Живое общение» на 18 станциях метро и МЦК. Известно, что в новогоднюю ночь поезда московского метрополитена будут работать без перерывов.