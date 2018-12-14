Грабители обстреляли водителя BMW в Москве и украли сумку с 13 млн рублей

Москва, 14 декабря. Трое неизвестных в масках напали на водителя BMW, разбив топором стекла автомобиля, и похитили сумку с 13 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Ставропольская, пострадавшим оказался безработный мужчина 1990 года рождения. Злоумышленники скрылись на автомобиле Mercedes черного цвета, который позже бросили.

Во владельца иномарки трижды выстрелили из травматического оружия. Мужчина с гематомами живота и девой кисти руки обратился к медикам за помощью. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое, пишет РИАМО.