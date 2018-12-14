Москва, 14 декабря. Москвичка Дарья Давыденко завоевала титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная — 2018», который проходил в Ростове-на Дону.

Глава оргкомитета конкурса «Миссис Россия International — 2018» Елена Степура рассказала, что после победы в этом конкурсе Давыденко может поехать на международные соревнования. Они пройдут в декабре на Филиппинах.

Известно, что за звание первой красавицы соревновались 90 девушек из 50 стран мира. В программу было включено дефиле в национальном костюме, вечернем платье и фешн-дефиле. Участницы также должны были представить доклад на тему насилия в семье.

По словам Степуры, Давыденко удачно меняла образы и получила титул за мастерство преображения, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что пользователи Сети раскритиковали участницу из США на конкурсе «Мисс Вселенная», которая подшучивала над другими конкурсантками.