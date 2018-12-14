В Москве к 2022 году откроют 15 новых станций метро



Москва, 14 декабря. В российской столице до конца 2021 года завершат строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии (БКЛ) с 15 станциями, сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

В будущем году запустят участок от станции метро «Нижегородская» до «Рубцовской». В 2020 году введут в эксплуатации три станции от «Улицы Новаторов» до «Каховской». После запусков данных участков основной объем БКЛ будет готов.

К 2023 году столичные власти замкнут линию, сообщил глава Департамента по строительству Марат Хуснуллин. Отмечается, что БКЛ соединит радиальные ветки московского метро, на линии появится 31 станция.

Власти Москвы работают над улучшением транспортной системы города. Это поможет значительно сократить время на проезд и разгрузит другие линии метро.