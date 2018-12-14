Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на выходных

Москва, 14 декабря. Дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 14 декабря в Москве температура воздуха составит минус 4-6 градусов, в Московской области от минус 4 до 9 градусов.

Атмосферное давление в столице прогнозируется на уровне 761 мм ртутного столба. Он предупредил, что 16 декабря резко понизится температура воздуха. Ожидается малооблачная погода без осадков.

В воскресенье вероятны морозы 17-19 градусов. На востоке Подмосковья не исключены холода до минус 20 градусов. Днем 16 декабря синоптики прогнозируют морозы в районе 13-15 градусов.

Ясная морозная погода на 8 градусов ниже климатических показателей в Москве, пишет RT. Ранее сообщалось, что после небольшой оттепели с нулевой температурой наступят холода. Температурные скачки ожидаются всю зиму.