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Елка из использованных проездных появилась в метро Москвы

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Елка из использованных проездных появилась в метро Москвы

Москва, 14 декабря. Замначальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов Юлия Темникова рассказала, что на станции «Тургеневская» установили елку из проездных билетов «Единый».

Москва готовится к Новому году, в метро появляются нестандартные украшения. Сотрудники столичной подземки в новогодние и рождественские праздники будут в особой униформе.

Известно, что на одной из станций метро установили елку из 230 тысяч проездных билетов. Высота конструкции — 3,5 метра. Сообщается, что еще не менее двадцати елок появятся на других странциях метро.

В каникулы для детей и школьников будут проводиться различные мероприятия. На станции метро «Сретенский бульвар» заработает почта, отсюда можно отправить открытки родным и письмо Деду Морозу.

Автор: Ирина Селезнева
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