Топ-менеджера ХК «Динамо» ограбили в Подмосковье
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Москва, 14 декабря. Грабитель украл ювелирные украшения и часы Rolех из дома замдиректора хоккейного клуба «Динамо» в подмосковном Красногорске, сообщил источник в правоохранительных органах.
Ограбление произошло между 10 и 13 декабря в селе Ильинское. Преступник взломал дверь дома на первом этаже и проник внутрь. Он вынес украшений на сумму в 2,25 млн рублей.
Помещение не было оборудовано ни сигнализацией, ни видеокамерами. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция обнаружила отпечатки пальцев и обуви злоумышленника, передает «360».
Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил об изнасиловании москвички лицом без определенного места жительства.