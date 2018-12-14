Топ-менеджера ХК «Динамо» ограбили в Подмосковье

Москва, 14 декабря. Грабитель украл ювелирные украшения и часы Rolех из дома замдиректора хоккейного клуба «Динамо» в подмосковном Красногорске, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло между 10 и 13 декабря в селе Ильинское. Преступник взломал дверь дома на первом этаже и проник внутрь. Он вынес украшений на сумму в 2,25 млн рублей.

Помещение не было оборудовано ни сигнализацией, ни видеокамерами. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция обнаружила отпечатки пальцев и обуви злоумышленника, передает «360».

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил об изнасиловании москвички лицом без определенного места жительства.