Москва, 14 декабря. Неизвестный мужчина предупредил полицию о покушении на москвича, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 13 декабря в полицию Москвы поступил звонок от неизвестного гражданина. Он рассказал о готовящемся покушении на москвича с целью причинения вреда здоровью. Он прокричал в трубку «Слава Украине» и отказался предоставить личные данные.

Правоохранительные органы проводят проверку. Ранее Федерального агентство новостей сообщало об изнасиловании молодой москвички лицом без определенного места жительства.