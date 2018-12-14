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Неизвестный сообщил в полицию о покушении на москвича и прокричал «Слава Украине»

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Неизвестный сообщил в полицию о покушении на москвича и прокричал «Слава Украине»

Москва, 14 декабря. Неизвестный мужчина предупредил полицию о покушении на москвича, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 13 декабря в полицию Москвы поступил звонок от неизвестного гражданина. Он рассказал о готовящемся покушении на москвича с целью причинения вреда здоровью. Он прокричал в трубку «Слава Украине» и отказался предоставить личные данные.

Правоохранительные органы проводят проверку. Ранее Федерального агентство новостей сообщало об изнасиловании молодой москвички лицом без определенного места жительства.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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