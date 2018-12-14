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Полиция задержала бомжа за изнасилование москвички

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Полиция задержала бомжа за изнасилование москвички

Москва, 14 декабря. Житель Москвы задержан за сексуальное насилие над девушкой 1992 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 13 декабря в полицию заявила местная жительница, которая сообщила об изнасиловании. Мужчина без определенного места жительства в квартире дома на улице Дубнинская совершил развратные действия сексуального характера против ее воли.

Правоохранительные органы проводят проверку. Подозреваемого задержали, допросили, сняли его отпечатки пальцев.

Автор: Ирина Селезнева
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