Украинец признался в изнасиловании шестилетней девочки на даче в Подмосковье

Москва, 14 декабря. Задержанный в Москве уроженец Украины признался в развращении шестилетней девочки, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Неработающий уроженец Луганской области, который фактически проживал в Москве, был изобличен полицией в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки 2012 года рождения.

Преступление было совершено в дачном доме в Щелковском районе Московской области. Правоохранители выяснили, что в течение нескольких месяцев задержанный совершал насилие над малолетней девочкой 2017 года рождения.

Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.