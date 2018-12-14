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Украинец признался в изнасиловании шестилетней девочки на даче в Подмосковье

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Украинец признался в изнасиловании шестилетней девочки на даче в Подмосковье

Москва, 14 декабря. Задержанный в Москве уроженец Украины признался в развращении шестилетней девочки, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Неработающий уроженец Луганской области, который фактически проживал в Москве, был изобличен полицией в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки 2012 года рождения.

Преступление было совершено в дачном доме в Щелковском районе Московской области. Правоохранители выяснили, что в течение нескольких месяцев задержанный совершал насилие над малолетней девочкой 2017 года рождения.

Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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