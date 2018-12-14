Москвич обнаружил в квартире тело старшего брата

Москва, 14 декабря. Житель Москвы нашел труп брата 1980 года рождения, тело погибшего направили в морг, сообщил источник Федерального агентства новостей.

12 декабря в полицию обратился мужчина 1983 года рождения. Заявитель рассказал, что обнаружил труп брата в квартире дома на Михайловском проезде. Медики скорой помощи констатировали смерть человека.

На его теле не зафиксировали признаков насильственной смерти. Место происшествия осмотрено сотрудниками правопорядка, проводится проверка.