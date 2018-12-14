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Синоптики предупреждают москвичей о похолодании в предстоящие выходные

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Синоптики предупреждают москвичей о похолодании в предстоящие выходные

Москва, 14 декабря. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве будет облачно, возможен небольшой снег, воздух остынет до минус шести.

Как сообщают в Гидрометцентре РФ, сегодня днем в Москве будет от 4 до 6 градусов мороза. Небо останется затянутым густой пеленой облаков, временами пройдет небольшой снег. По Московской области будет немногим холоднее — до 9 градусов ниже ноля.

Метеорологи прогнозируют северо-восточный ветер силой до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет немногим ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Как сообщает телеканал «360», к выходным в столицу России может прийти похолодание. Днем может быть до -10…-15, а по ночам — до -20. Если прогнозы сбудутся, уикенд станет самым холодным с начала зимы

Автор: Виталий Рыжков
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