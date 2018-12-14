В Москве охранника магазина ранили ножом из-за трех бутылок водки

Москва, 14 декабря. В столице России охранника одного из продуктовых магазинов ранили ножом из-за трех бутылок водки.

Ножевые ранения сотруднику охраны магазина нанес неизвестный мужчина во время попытки кражи трех бутылок крепкого алкоголя. Охранник пытался остановить злоумышленника, но получил ранения.

«Взял водку, три бутылки, стал прятать. Я это все видел и ждал его на выходе. Попытался его остановить, но он вынул нож, начал им размахивать — в руку попал мне», — рассказал потерпевший телеканалу РЕН.

Неизвестный мужчина скрылся, его разыскивают по приметам, острадавший доставлен в больницу, сообщает «Газета.ru».