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Жилой дом загорелся в центре Москвы, есть жертвы

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Жилой дом загорелся в центре Москвы, есть жертвы

Москва, 13 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось  в жилом доме в Москве: загорелась квартира, есть жертвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС города.

В четверг, 13 декабря, зафиксировали пожар в квартире в Брошевском переулке. Возгорание удалось в кратчайшие сроки ликвидировать. По предварительным данным, при пожаре погиб человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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