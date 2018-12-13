Жилой дом загорелся в центре Москвы, есть жертвы

Москва, 13 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме в Москве: загорелась квартира, есть жертвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС города.

В четверг, 13 декабря, зафиксировали пожар в квартире в Брошевском переулке. Возгорание удалось в кратчайшие сроки ликвидировать. По предварительным данным, при пожаре погиб человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.