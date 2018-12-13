Стало известно, когда откроют станцию БКЛ московского метро «Савеловская»

Москва, 13 декабря. Жителям и гостям российской столицы сообщают о том, что станцию БКЛ «Савеловская» московского метрополитена откроют до конца года.

Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии московского метрополитена планируют открыть до конца текущего года. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова первого заместителя руководителя столичного департамента строительства Петра Аксенова.

Ранее сообщалось о том, что более 70 тысяч человек пользуются новыми станциями Большой кольцевой линии московского метрополитена.