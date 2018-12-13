Более 70 площадок начнут застраивать по программе реновации в Москве в 2019 году

Москва, 13 декабря. Строительство домов по программе реновации начнется в 2019 году на 70 стартовых площадках в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента строительства.

По словам руководителя ведомства Андрея Бочкарева, в настоящее время дома по программе возводятся практически во всех округах. В частности, 51 дом строят для переселенцев из ветхого жилья. В ближайшее время будет дан старт работам на 60 объектах фонда реновации. Об этом пишет РИАМО.

Отметим, к настоящему моменту утвержден перечень из 295 стартовых площадок с потенциалом строительства примерно в 4,5 миллиона квадратных метров жилья.