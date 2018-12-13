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Застройщик перенес сроки ввода в эксплуатацию подмосковного ЖК «Изумрудная долина»

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Застройщик перенес сроки ввода в эксплуатацию подмосковного ЖК «Изумрудная долина»

Москва, 13 декабря. Ввод в эксплуатацию жилкомплекса «Изумрудная долина» в Подмосковье перенесли, однако точной даты не назвали.

Как пишет информационное агентство INFOX.ru, отвечающий за достройку ЖК ФСК «Лидер» проинформировал дольщиков о том, что темпы и объем финансирования проекта снижены, На официальном сайте жилкомплекса отмечается, что сроки выполнения работ сдвинулись более чем на полтора месяца.

Планировалось, что дом сдадут в эксплуатацию в 2013 году, однако позже объект признали проблемным и привлекли к достройке ФСК «Лидер». К настоящему моменту построили только шесть из 95 домов. Квартиры ждут более 700 дольщиков.

В ноябре дольщики начали заселяться в недостроенные дома в знак протеста.

Автор: Алексей Громов
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