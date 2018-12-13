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Павильоны для курения появились в «Шереметьево»

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Павильоны для курения появились в «Шереметьево»

Москва, 13 декабря. Курительные павильоны установили на улице у терминалов аэропорта «Шереметьево» в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба воздушной гавани.

На привокзальных площадях терминалов B, D, E, F установлено семь технологичных павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек. Конструкции выполнили из алюминиевого профиля и композитных материалов, в каждом павильоне есть вытяжная вентиляция с фильтрами для нейтрализации табачного дыма и терморегуляторы.

«Аэропорт использует свои каналы коммуникации для пропаганды здорового образа жизни. При этом аэропорт «Шереметьево» стремится учитывать интересы всех пассажиров и создавать комфортные условия и для некурящих и курящих авиапутешественников», — отмечается в сообщении.

Ранее ФАН сообщало о том, что в Госдуме не смогли найти общий язык по вопросу, связанному с возвращением курилок в аэропорты России. Представители Минздрава РФ выступили против, а депутаты, в свою очередь, не смогли прийти к единому мнению. Законопроект предлагает защитить права некурящих через уважение прав курящих. 

Автор: Ксения Пудовкина
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