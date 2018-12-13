Кластер креативной индустрии создадут в московском технопарке «Калибр»

Москва, 13 декабря. Кластер креативной индустрии планируют создать в технопарке «Калибр» в российской столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения технопарка.

В четверг, 13 декабря, запустили новое производство на фабрике цифровой печати на ткани, ее создало компания Solstudio Textile Group. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва».

«Мы только что посмотрели — рядом строится новый корпус технопарка, который вберет в себя еще десятки новых инновационных предприятий», — отметил градоначальник.

Также он подчеркнул, что технопарк «Калибр» является одним из лучших в российской столице.