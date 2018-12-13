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Москвичей предупредили о закрытии станции метро «Ховрино» в выходные

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Москвичей предупредили о закрытии станции метро «Ховрино» в выходные

Москва, 13 декабря. Москвичей предупредили о закрытии станции метрополитена «Ховрино» в ближайшие выходные. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичной подземки.

В субботу, 15 декабря, и в воскресенье, 16 декабря, станцию московского метро «Ховрино» Замосковорецкой линии будет закроют из-за  работ по подключению к сети подземки строящейся станции «Беломорская». 

Для удобства и комфорта пассажиров будут ходить бесплатные автобусы от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино».

Автор: Алексей Громов
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