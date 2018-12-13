Москвичей предупредили о задержках рейсов из аэропорта «Домодедово»
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Москва, 13 декабря. Пассажиров московского аэропорта «Домодедово» предупредили о незначительных задержках отправления рейсов. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.
По ее словам, значительных задержек на данный момент не зафиксировано из-за ухудшающихся погодных условий, однако лайнеры могут вылетать чуть позже указанного в расписании времени из-за з-за противообледенительной обработки самолетов и расчистки взлетно-посадочных полос.
«Видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов — свыше трех тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет», — подытожила Позднякова.