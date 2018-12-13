В Москве избили и расстреляли 17-летнюю девушку

Москва, 13 декабря. Полиция разбирается в обстоятельствах жестокого нападения на девушку в Москве, ее избили и расстреляли. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Возле цирка-шапито «Радуга» на улице Флотская очевидец увидел, как конфликтуют молодые девушки, одна из которых с кулаками бросилась на другую. Пострадавшая после обратилась к прохожему и попросила вызвать ей такси до стадиона «Динамо».

Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и оружейным ранением века. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.