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В Москве избили и расстреляли 17-летнюю девушку

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В Москве избили и расстреляли 17-летнюю девушку

Москва, 13 декабря. Полиция разбирается в обстоятельствах жестокого нападения на девушку в Москве, ее избили и расстреляли. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах. 

 

Возле цирка-шапито «Радуга» на улице Флотская очевидец увидел, как конфликтуют молодые девушки, одна из которых с кулаками бросилась на другую. Пострадавшая после обратилась к прохожему и попросила вызвать ей такси до стадиона «Динамо».

Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и оружейным ранением века. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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