Московских водителей попросили отказаться от поездок на личном авто из‑за снегопада

Москва, 13 декабря. Московских автомобилистов призывают отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада в вечерний час пик. Соответствующее сообщение передает пресс-служба Департамента транспорта города.

Водителей предупредили, что до 21.00 в четверг, 13 декабря, ожидается ухудшение погодных условий, поэтому на дорогах возможны заторы и дорожно-транспортные происшествия. Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном автомобиле. Об этом пишет РИАМО.

«Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий», — подчеркивается в сообщении.

Однако если поездок на личном авто избежать не получается, то необходимо быть предельно аккуратными и внимательными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.