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Самую большую школу России откроют в Москве в 2019 году

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Самую большую школу России откроют в Москве в 2019 году

Москва, 13 декабря. Большую школу на 2,5 тысячи мест откроют в Москве на территории бывшего завода ЗИЛ. Об это пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от представителя казенного предприятия «Управление гражданского строительства» столицы Вадима Гареева.

Планируется, что образовательное учреждение сдадут в эксплуатацию летом 2019 года. Здесь будут изучать судостроение, прикладную космонавтику, лазерные технологии, микробиологию, построение виртуальной реальности и исследовать наноматериалы.

Известно, что столовую разделят на два зала для старших классов на 800 человек и для младших на 450 человек. Каждый день повара будут готовить больше 21 тысячи блюд, пишет «Вечерняя Москва».

«Кванториум» — это главная «фишка» этой школы. В кванториуме одновременно могут заниматься от 120 до 140 учащихся. Здесь деление по нескольким группам: биоквантум, робоквантум и IT-квантум», — поделился Гареев.

Автор: Ксения Пудовкина
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