Москвичей предупредили об ухудшении погоды в вечерний час пик

Москва, 13 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили об ухудшении погодных условий в вечерний час пик. Соответствующую информацию передает синоптики центра погоды «Фобос».

Специалисты предупреждают о том, что в период с 15.00 до 21.00 в четверг, 13 декабря, ожидается ухудшение погоды, выпадет около пяти миллиметров снега.

«В Москве погода ухудшится к вечернему часу пик», — предупредили синоптики.

Автомобилистов и горожан просят быть предельно внимательными и аккуратными.