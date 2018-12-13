Москвичей предупредили об ухудшении погоды в вечерний час пик
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Москва, 13 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили об ухудшении погодных условий в вечерний час пик. Соответствующую информацию передает синоптики центра погоды «Фобос».
Специалисты предупреждают о том, что в период с 15.00 до 21.00 в четверг, 13 декабря, ожидается ухудшение погоды, выпадет около пяти миллиметров снега.
«В Москве погода ухудшится к вечернему часу пик», — предупредили синоптики.
Автомобилистов и горожан просят быть предельно внимательными и аккуратными.