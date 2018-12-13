Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Подмосковье построят 14 новых спорткомплексов в 2019 году

44
0 Оставить комментарий

В Подмосковье построят 14 новых спорткомплексов в 2019 году

Москва, 13 декабря. Почти 15 физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Московской области в 2019 году. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье-сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Мособлдумы.

В рамках проекта «Детский спорт» в Подмосковье построят 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и более 250 площадок для воркаута. Планируется, что объекты появятся в области в 2019 году.

Кроме этого, 35 плоскостных сооружений реконструируют и 27 отремонтируют. На территории объектов есть хоккейные коробки и воркаут-площадки.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.