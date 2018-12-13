В Подмосковье построят 14 новых спорткомплексов в 2019 году

Москва, 13 декабря. Почти 15 физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Московской области в 2019 году. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье-сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Мособлдумы.

В рамках проекта «Детский спорт» в Подмосковье построят 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и более 250 площадок для воркаута. Планируется, что объекты появятся в области в 2019 году.

Кроме этого, 35 плоскостных сооружений реконструируют и 27 отремонтируют. На территории объектов есть хоккейные коробки и воркаут-площадки.