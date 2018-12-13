Провайдеры в Москве поднимают цены на интернет

Москва, 13 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о росте стоимости услуг домашнего интернета.

Как пишет газета «Коммерсант», провайдер RiNet планирует повысить стоимость услуг на пять процентов со следующего года. Это связано с повышением НДС, «пакетом Яровой» и поправками к постановлению кабинета министров о взаимодействии с осуществляющими оперативно-розыскную деятельность органами.

Провайдер МГТС также увеличил тарифы, однако объяснил это ростом скорости передачи данных.

«Так, в ноябре мы увеличили скорость на некоторых архивных тарифах, цена на них изменена с 1 декабря», — сообщили в пресс-службе МГТС.

Известно, что региональные провайдеры также начали сообщать о повышении цен до десяти процентов.