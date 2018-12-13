Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестные ограбили украинцев в центре Москвы

31
0 Оставить комментарий

Неизвестные ограбили украинцев в центре Москвы

Москва, 13 декабря. Неизвестные ограбили двоих товарищей с Украины в столице. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Во вторник, 11 декабря, в отделение правоохранительных органов обратился 22-летний уроженец Украины и сообщил, что в Басманном районе в центре столицы неизвестные кавказской наружности ограбили его и 31-летнего товарища. 

Правоохранителям удалось установить, что злоумышленники попросили прохожих купить для них в аптеке лекарства, однако те отказались. После чего неизвестные устроили драку и похитили у заявителей деньги и мобильные телефоны на 120 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.