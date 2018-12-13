Собянин освободил от должности председателя Москомстройинвеста

Москва, 13 декабря. Председателя Москомстройинвеста уволили с должности. Соответствующие данные появились на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Константина Тимофеева от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.