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Собянин освободил от должности председателя Москомстройинвеста

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Собянин освободил от должности председателя Москомстройинвеста

Москва, 13 декабря. Председателя Москомстройинвеста уволили с должности. Соответствующие данные появились на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Константина Тимофеева от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. 

«… уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — подчеркивается в документе.

Автор: Алексей Громов
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