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Информационные экраны установят в курсирующих по МЦД поездах «Иволга»

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Информационные экраны установят в курсирующих по МЦД поездах «Иволга»

Москва, 13 декабря. В московских поездах «Иволга» появятся информационные экраны, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В курсирующих на первых двух маршрутах Московских центральных диаметров поездах «Иволга» установят информационные экраны, с помощью которых пассажиры смогут узнать данные  об изменениях в работе транспорта, справочную информацию о МЦД. Планируется, что в каждом вагоне будет по по четыре экрана, адаптированные под трансляцию без звука.

«Как вы помните, во время чемпионата мира по футболу экраны в вагонах поразили всех без исключения туристов и пассажиров», — сообщил Ликсутов.

Он отметил, что в общей сложности трансляции матчев на этих экранах (почти девять тысяч) посмотрели более 18,5 миллионов человек.

Автор: Алексей Громов
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