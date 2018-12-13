Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Труп мужчины нашли в здании столичного Театра сатиры

60
0 Оставить комментарий

Труп мужчины нашли в здании столичного Театра сатиры

Москва, 13 декабря. В здании московского Театра сатиры нашли труп мужчины. Об этом в четверг передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, накануне в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти в здании Театра сатиры.

Отмечается, что на трупе нет признаков насильственной смерти.

Как выяснилось, погибшим оказался мужчина 1970 года рождения. В настоящее время по данному факту инициирована проверка. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.