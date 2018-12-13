Труп мужчины нашли в здании столичного Театра сатиры

Москва, 13 декабря. В здании московского Театра сатиры нашли труп мужчины. Об этом в четверг передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, накануне в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти в здании Театра сатиры.

Отмечается, что на трупе нет признаков насильственной смерти.

Как выяснилось, погибшим оказался мужчина 1970 года рождения. В настоящее время по данному факту инициирована проверка. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.