Снег и сильная гололедица ожидаются в Москве в четверг

Москва, 13 декабря. В четверг в столице России ожидается снег, сильная гололедица и легкий мороз.

О том, какая погода ждет жителей Москвы и гостей столичного региона, рассказали в российском Гидрометцентре. Помимо зарядов снега и местами сильной гололедицы, синоптики сообщили, что температура воздуха не понизится ниже -3 градусов.

В Гидрометцентре также добавили, что в Московской области будет чуть холоднее, прогнозируется ветер северо-восточного направления, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.