Движение по мосту через Оку запущено в Подмосковье

Москва, 12 декабря. Автомобилистам разрешили движение по мосту через Оку на региональной автодороге М-5 «Урал» в Коломенском городском округе. Соответствующую информацию передает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Как пишет «360», начавшиеся летом 2017 года ремонтные работы официально завершены. Специалисты отремонтировали опорные части, дренажную систему. Также завершено устройство гидроизоляции и укладка асфальта. Изначально планировалось, что все работы завершат в августе 2019 года, однако удалось выполнить ремонт с опережением графика.

Отметим, каждый день переправой пользуются около 20 тысяч водителей.