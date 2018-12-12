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Движение по мосту через Оку запущено в Подмосковье

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Движение по мосту через Оку запущено в Подмосковье

Москва, 12 декабря. Автомобилистам разрешили движение по мосту через Оку на региональной автодороге М-5 «Урал» в Коломенском городском округе. Соответствующую информацию передает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Как пишет «360», начавшиеся летом 2017 года ремонтные работы официально завершены. Специалисты отремонтировали опорные части, дренажную систему. Также завершено устройство гидроизоляции и укладка асфальта. Изначально планировалось, что все работы завершат в августе 2019 года, однако удалось выполнить ремонт с опережением графика.

Отметим, каждый день переправой пользуются около 20 тысяч водителей.

Автор: Алексей Громов
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