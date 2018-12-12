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Парковки в Москве сделают бесплатными в новогодние праздники

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Парковки в Москве сделают бесплатными в новогодние праздники

Москва, 12 декабря. Московские водители смогут бесплатно парковаться в новогодние праздники. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента транспорта.

На улицах с платной парковкой в период новогодних праздников с 31 декабря 2018 по 8 января 2019 года можно будет парковаться бесплатно. Также автомобиль можно будет оставить и на тех лицах, где с 15 декабря начинают действовать новые тарифы.

«В остальные дни автомобилистов просят быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков. В дальнейшем право бесплатной парковки в Москве по праздникам также сохранится», — отметили в пресс-службе.

 

Автор: Алексей Громов
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