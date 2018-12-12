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Москву украсят полторы тысячи километров гирлянд к Новому году

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Москву украсят полторы тысячи километров гирлянд к Новому году

Москва, 12 декабря. Более полутора тысяч километров светодиодных гирлянд использовали для праздничного оформления Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Гасан Гасангаджиев.

Официально подготовка к Новому году в российской столице завершится 13 декабря. В общей сложности, на улицах и площадях появятся более трех тысяч различных конструкций, в том числе световые тоннели и навесы из гирлянд, арки разных размеров, декоративные элементы, светящиеся шары и фигуры.

«Затратная часть на подготовку мероприятий осталась на прошлогоднем уровне, при том, что количество украшаемых территорий – за счет новых парков, увеличилось», — рассказал Гасангаджиев.

Автор: Алексей Громов
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