Москву украсят полторы тысячи километров гирлянд к Новому году
0 Оставить комментарий
Москва, 12 декабря. Более полутора тысяч километров светодиодных гирлянд использовали для праздничного оформления Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Гасан Гасангаджиев.
Официально подготовка к Новому году в российской столице завершится 13 декабря. В общей сложности, на улицах и площадях появятся более трех тысяч различных конструкций, в том числе световые тоннели и навесы из гирлянд, арки разных размеров, декоративные элементы, светящиеся шары и фигуры.
«Затратная часть на подготовку мероприятий осталась на прошлогоднем уровне, при том, что количество украшаемых территорий – за счет новых парков, увеличилось», — рассказал Гасангаджиев.