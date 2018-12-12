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Губернатор Хакасии рассчитывает обсудить с Путиным проблемы региона

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Губернатор Хакасии рассчитывает обсудить с Путиным проблемы региона

Москва, 12 декабря. Возглавивший Республику Хакасия представитель КПРФ Валентин Коновалов прибыл в российскую столицу на торжества в Кремле в честь 25-летия Конституции РФ, в которых будет участвовать президент России Владимир Путин.

Возглавивший республику по итогам второго тура выборов губернатора в начале ноября текущего года Валентин Коновалов в интервью «Политике Сегодня» отметил, личная встреча с президентом РФ в рамках текущего торжественного мероприятия не запланирована, однако в будущем, если будет такая возможность, необходимо провести обстоятельную беседу.

Также он отметил, что встреча с Геннадием Зюгановым уже состоялась, в рамках разговора обсудили перспективы развития республики.

«Говорили о перспективах наших крупных игроков, которые функционируют в республике, о взаимодействии с ними. С угольщиками и алюминщиками о перспективах экономического развития республики, реализации ее потенциала», — рассказал Коновалов.

Кроме этого, глава республики сообщил о том, что первый вице-губернатор Хакасии Андрей Асочаков по его поручению займется окончательным решением проблемы с нехваткой угля в Черногорске.

«Мы ее почти решили. Запас угля сформирован на пять-шесть дней. Я думаю, что ситуацию мы там приведем в норму», — подчеркнул губернатор.

Автор: Алексей Громов
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