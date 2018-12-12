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Трое мужчин скончались от отравления алкоголем на западе Москвы

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Трое мужчин скончались от отравления алкоголем на западе Москвы

Москва, 12 декабря. Тела троих мужчин, отравившихся алкоголем, нашли в квартире в столице. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В квартире, которая расположена на Беловежской улице, скончались, по предварительным данным, в результате отравления спиртными напитками трое мужчин. Их тела нашли в среду, 12 декабря.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, в ближайшее время назначат судебно-медицинские экспертизы, по результатам которой будет принято решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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