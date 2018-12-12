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Тела двух мужчин нашли в туалете паркинга в Москве

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Тела двух мужчин нашли в туалете паркинга в Москве

Москва, 12 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти двоих мужчин, тела которых нашли в туалете подземного паркинга в столице. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Юлии Ивановой.

В помещении туалетной комнаты подземного паркинга жилого дома, который расположен на улице Базовская нашли тела двух мужчин 1980 и 1986 годов рождения. В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не теле мужчин обнаружено не было, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Автор: Алексей Громов
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