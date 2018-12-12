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«Она была невменяемая»: очевидцы рассказали об устроенном экс-подругой Овечкина ДТП в Москве

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«Она была невменяемая»: очевидцы рассказали об устроенном экс-подругой Овечкина ДТП в Москве

Москва, 12 декабря. Бывшая подруга хоккеиста Александра Овечкина модель Валерия Соколова, которая устроила ДТП в Москве на своем Gelandewagen, вероятнее всего, была пьяна. Об этом  в среду заявили Сергей и Дарья Ведосеевы, в чью машину врезался внедорожник Соколовой.

По их словам, Gelandewagen несся по встречной полосе и даже не пытался затормозить.

«Виновница сразу хотела скрыться с места ЧП, я подошел, начал открывать дверь. Я у нее спросил, с вами все в порядке. Она была невменяемая. Сказала, что была пьяна, — рассказал Сергей Пятому каналу.

Ведосеев также добавил, что девушка все же скрылась с места происшествия, когда он пытался вызвать скорую помощь для своей жены. Впрочем, это не слишком ей помогло — видеорегистраторы сняли номера взбесившегося внедорожника. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД рассказали, что Соколова устроила еще одно ДТП, прежде чем врезаться в машину Ведосеевых, и тоже покинула место аварии.

Автор: Антон Соколов
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