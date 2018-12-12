Собянин рассказал о доходах Москвы от туризма в 2018 году

Москва, 12 декабря. По итогам текущего года российскую столицу посетят 23 миллиона туристов. Соответствующие данные озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пишет РИАМО, по итогам 2018 года Москва примет два раза больше туристов, чем было восемь лет назад. Таким образом, выручка города, полученная от налогов, составляет порядка 112 миллиардов рублей. На эти деньги можно будет построить новую линию московского метро или в течение года финансировать программу реновации.

«Эти люди переночуют в Москве, сфотографируются, где-нибудь посидят, что-нибудь купят, посмотрят пьесу или сходят на футбол», — написал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что рестораны и кафе, развлекательные заведения и зоны отдыха заработают 817 миллиардов рублей.