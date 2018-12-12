Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 500 тонн техники сдали на переработку жители Подмосковья в 2018 году

41
0 Оставить комментарий

Более 500 тонн техники сдали на переработку жители Подмосковья в 2018 году

Москва, 12 декабря. Более 500 тонн техники сдали на переработку жители Подмосковья в текущем году. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

Организаторами акции под названием «Школа утилизации: электроника», в рамках которой можно сдать на переработку техники, выступил Фонд  рационального природопользования. Ему за 11 месяцев удалось собрать 514 тонн старой электроники.

В акции приняли участие 460 организаций из всех районов Подмосковья, самыми активными стали Пушкинский и Дмитровский районы, городские округа Дубна, Мытищи и Балашиха. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

«Суть акции в том, чтобы вся отслужившая техника перерабатывалась на вторичное сырье. Это обеспечит сохранение природных ресурсов и сократит количество техники, вывозимой на полигоны», — поделился Алексей Вьюрков.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.