Более 500 тонн техники сдали на переработку жители Подмосковья в 2018 году

Москва, 12 декабря. Более 500 тонн техники сдали на переработку жители Подмосковья в текущем году. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

Организаторами акции под названием «Школа утилизации: электроника», в рамках которой можно сдать на переработку техники, выступил Фонд рационального природопользования. Ему за 11 месяцев удалось собрать 514 тонн старой электроники.

В акции приняли участие 460 организаций из всех районов Подмосковья, самыми активными стали Пушкинский и Дмитровский районы, городские округа Дубна, Мытищи и Балашиха. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.