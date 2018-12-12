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Собянин назвал Москву одним из лучших городов мира для новогодних праздников

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Собянин назвал Москву одним из лучших городов мира для новогодних праздников

Москва, 12 декабря. Российскую столицу признали одним из лучших городов мира для пребывания в новогодние и рождественские праздники. Соответствующее заявление мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового гостиничного комплекса Radisson Blu «Олимпийский».

Градоначальник отметил, что такого успеха удалось добиться благодаря мероприятиям, в том числе проведенных в рамках «Московских сезонов», которые собрали миллионы туристов из разных стран мира.

«В этом году московские фестивали посетили более 60 миллионов человек, это значительно больше, чем в чемпионат мира по футболу. Так что у нас есть потенциал для дальнейшего развития», — сообщил Собянин.

Отметим, самыми популярными мероприятиями в Москве стали «Путешествие в Рождество» и цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Автор: Ксения Пудовкина
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