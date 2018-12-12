«Благодарный» приезжий украл у нападающего ХК «Динамо» в Москве миллион рублей

Москва, 12 декабря. Инструктор ХК «Динамо» обнялся с приезжим и лишился миллиона рублей в Москве, полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

С соответствующим заявлением в ОМВД России по Тверскому району обратился мужчина 1990 года рождения, который работает инструктором ХК «Динамо». Он пояснил, что 9 декабря посетил бар «Дипломат», расположенный на Цветном бульваре. В переднем кармане его джинсов находился телефон IPhon 6 со следами эксплуатации примерной стоимостью восемь тысяч руб.

На данном телефоне был установлен цифровой пароль, мобильные приложения следующих интернет-банков: «Робанк» с денежными средствами 50 тысяч рублей, ПАО «ВТБ» с 300 тысячами рублями, «Сбербанк России» с 703 тысячами рублей.

Около 05.15 заявитель вышел из бара на улицу. В этот момент к нему подошел неизвестный ему мужчина кавказской внешности и попросил объяснить водителю такси, как проехать на улицу Земляной вал. Заявитель помог прохожему, после чего последний начал его обнимать. Затем машина уехала, а заявитель не нашел в кармане телефон.

В торговом центре «Мега Химки» мужчина обнаружил, что с указанных выше банковских карт списаны все денежные средства на общую сумму свыше миллиона рублей.