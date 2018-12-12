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Москвичей предупредили о сильных морозах в выходные

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Москвичей предупредили о сильных морозах в выходные

Москва, 13 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о сильных морозах в ближайшие выходные. Соответствующие данные передает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 15 декабря, и в воскресенье, 16 декабря, ожидаются сильнейшие морозы до 18 градусов. Такая погода связана с приходом сильного антициклона.

В первый день выходных ожидается до минус восьми градусов, а в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до минус 14 градусов. Утром будет еще холоднее — до 12 градусов холода. Ночью синоптики обещают до минус 15 градусов.

Автор: Ксения Пудовкина
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