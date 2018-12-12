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Иномарку угнали у спавшего после застолья звукорежиссера Театра на Малой Бронной в Москве

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Иномарку угнали у спавшего после застолья звукорежиссера Театра на Малой Бронной в Москве

Москва, 12 декабря. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельства угону иномарки у работника Театра на Малой Бронной в Москве. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

С соответствующим заявлением в ОМВД обратился звукорежиссер, работающий в Театре на Малой Бронной. Он рассказал, что 11 декабря  в течении дня распивал спиртные напитки в компании знакомых возле своей автомашины, передние стекла автомашины были опущены, ключи находились в замке зажигания. После этого заявитель пошел домой, оставив в салоне автомашины ключи, СТС с водительским удостоверением и страховым полисом ОСАГО.

Около 23.00 он вспомнил, что не закрыл машину, однако на месте парковки ее не обнаружил. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют личности людей, причастных к угону авто.

Автор: Алексей Громов
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