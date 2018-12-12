Первая городская ферма может появиться в Москве

Москва, 12 декабря. На месте многоуровневой парковки в российской столице появится первая городская ферма, передает пресс-службе Москомстройинвеста.

Планируется, что расположенная на месте бывшего табачного завода «Лигетт-Дукат» на Каширском шоссе парковка превратится в городскую ферму. Соответствующие изменения в правила землепользования территории уже внесены. Результат представят на публичных слушаниях.

Планируется, что посевная площадь фермы составит больше 50 тысяч квадратных метров, в сутки будет собираться до 22 тонн урожая.

Отметим, на ферме будут использовать технологию вертикального сельского хозяйства.